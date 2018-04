Bliv sommerklar: 7 cabrioleter til under 100.000 kr.

Cabrioletudgaven af BMW's 3-serie (E36) kan stadig findes til under 100.000 kr.

Gå som minimum efter en 320i, fordi her får den en 6-cyl. rækkemotor og 150 bayerske hestekræfter. Det er bestemt ikke nogen raket, men lyden kan du ikke tage fra den. Hvis du kan finde et originalt eksemplarer, skal der nok være penge i det, men mange biler er i dag gejlet, sænket og tunet. Priserne for et godt brugt eksemplar starter ved 80.000 kr.