Vi har samlet 6 VILDE stationcars, som i dag er blevet til ægte KULTBILER

4. Volvo 850 TWR Wagon BTCC

Ja, ok. Volvo tæller to gange på listen, men vi kunne ikke helt slippe den, og blev lige nødt til at få racervarianten med.

Historien går, at Volvo ville tilbage i motorsport og valgte British Touring Car Championship. Men da man skulle bygge den første racerbil, kunne man af den ene eller anden grund ikke få fat i en sedan. Cheferne greb chancen for at styrke det gamle 'herregårdsvogn'-brand, og således skabte Volvo motorsportshistorie. Wagon-udgaven fik dog kun lov at køre en enkelt sæson, for i '95 blev reglerne for downforce ændret til, at bilerne måtte have spoilere foran og bagpå, men reglerne dikterede, at spoilerne ikke måtte stikke længere ud end selve bilen. Vigtigt for Volvo: Spoilerne måtte ikke være højere end bilens tag, så stationcar-version blev droppet til fordel for sedan-varianten. Bilen blev forøvrigt bygget af TWR, men den vilde stationcar nåede kun en sjetteplads i konstruktørernes afdeling.