6 hotte biler med kabler fra Paris Motor Show 2018

DS3 Crossback

Citroën gør atter et forsøg på at skille DS Automobiles ud som et selvstændigt bilmærke.

Den første model DS7 Crossback er på vej til Danmark, og den anden hedder DS3 Crossback og kommer til Danmark efter nytår med et vist feminimt designudtryk ude og inde, og nye farver.

Der følger en 100 pct. eldrevet version sidst i 2019.

Målet er at skabe et mere eksklusivt og mere fransk bilmærke end Citroën, og at skabe en egen identitet for mærket. At det godt kan lade sig gøre er det Toyota-ejede Lexus et eksempel på: Det blev stiftet i slutningen af 1980'erne, og har solgt 100.000 biler alene i Europa det seneste år.