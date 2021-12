5 skæve design-features, du (måske) ikke har set før

Ikke nok med at have kreeret et vanvittigt og interessant interiør, så har hollandske Spyker med modellen C8 formået at lave en gearkasse, der ikke bare er en gearkasse. Man kan se hele mekanikken bevæge sig, når man skifter gear. En forbløffende og ganske iøjnefaldende løsning, der i hvert fald ikke er set mange andre steder.

Abarth har lavet lignende løsning med deres bindegale fortolkning af Fiat 500.