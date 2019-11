5 ombyggede Harley-Davidson

Harley-Davidson Warr fra London har bygget en Street Bob om. Den originale bagskærm er flyttet om på forhjulet, og der er lavet en ny til baghjulet, så der er plads til 16" dæk for og bag. For at bevare Street Bobs identitet er der skåret ind i siden af brændstoftanken for at give et typisk Kings Road-look.

