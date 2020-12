5 åbne investeringsbiler

Har du én gang hørt vrælet fra en Ferrari F355, der får smæk, glemmer du det aldrig igen. Og i Spider-versionen får du endnu mere lyd. Modellen er så småt ved at stige i pris. Gå efter et eksemplar med manuelt gear, og at dømme efter priserne skal du gå efter en anden farve end rød. Egner sig til flexleasing.

Tjek: Kig interiøret grundigt efter for slid samtidig med, at du går kalechen efter. Motoren skal have skiftet tandrem hvert tredje år. Fuld servicebog er et must.

Køb den: Da den er gudesmuk og har en fantastisk motor. Ferrari’er har en tendens til altid at holde sin værdi.

Drop den: Fordi du ikke gider bøvle med dyre tandremsskift eller fordi, du kan få en Ferrari 360 Modena til næsten samme pris.

Ferrari F355 Spider

Motor V8, 3.496 cm3, 40V

Ydelse 380 hk / 363 Nm

Topfart 295 km/t

0-100 km/t 4,7 sek.

Snitforbrug 7,1 km/l

Årlige afgifter 5.160 kr.

Nypris 2.200.000 kr.

Brugtpris fra 750.000 kr. (400.000 kr. u/afgifter)