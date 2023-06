3 helt geniale biler til kør-selv-ferien!

Til dig med jordens største blære: Peugeot 308 1,6 BlueHDI (88.999 kr.)

Når GPS’en viser, at der er små 1.500 kilometer til feriedestinationen, og du i forvejen har brugt det meste af ferieopsparingen på sommerboligen sydpå, er der næsten ingen større sten i skoen end hele tiden at skulle gøre stop for at tanke bilen op.

Heldigvis har ingeniørerne hos franske Peugeot en løsning: En stationcar med et forbrug på 31,3 km/l og en tank på 53 liter. 2 klik på lommeregneren senere ved man, at det giver en aktionsradius på lige godt 1.650 km!

Med den rækkevidde kan du på en enkelt tank køre helt til Budapest, Rom eller Paris, uden at tanke.

Sidstnævnte testede Berlingske tilbage i 2015, og efter at have tilbagelagt de godt 1.250 km, der er fra København til kærlighedens by, var konklusionen klar: “Dens aktionsradius er imponerende."

Med denne Peugeot 308 er der altså ikke andet for end at fylde det rummelige bagagerum med proviant og familie og sætte kursen sydpå - kan du holde dig i 14 timer, behøver du ikke at gøre stop, før du når Paris.

Er den praktiske og familievenlige franskmand lige dét, du står og søger, kan den besigtiges på Biltorvet.dk.