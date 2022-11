3 FEDE vogne til samme pris som at lease en ny Nissan Qashqai

Volvo S80 (29.800 kr.) – Luksusraketten

Skal du have en Nissan Qashqai med alt det udstyr, den her Volvo S80 har at byde på, så skal du slippe noget mere end 45.000 kr. for et år – og så har vi endda ikke snakket om motoren endnu! For Volvo’en her er udstyret med den kraftigste motor, man kunne få i en Volvo S80 i 2001: En rækkesekser på 2,9 liter med biturbo der producerede 272 hestekræfter og klarede 0-100 km/t på bare 7,7 sekunder. Sælgeren lover nul rust – men ud fra billederne tyder det på, at du skal sætte penge af til en vask. Den årlige afgift er på lige under 10.000 kr., så du er godt kørende for mindre end 40.000 kr.

Og så skal du ikke engang levere den tilbage efter et år!

Du kan se hele annoncen her.