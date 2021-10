3 brugte plugin-hybrider til under 200.000 kr.

VW Golf GTE 1,4 (2015) - 159.900 kr.

GTE er Volkswagen-sprog for en opladningshybrid. Vi har før kaldt den nye Golf VIII GTE for “et af de bedste Golf-køb nogensinde”. Her har vi fat i en Golf VII fra 2015, som meget vel kunne være et af de bedre brugtkøb på markedet. Du kan sagtens få en “almindelig” fossil-Golf til de samme penge, men så er det en 110 hestekræfters dieselbil eller en benzinbil med 125 hestekræfter. I GTE’en får du 204 hk og masser af udstyr. Eksemplaret her har kørt 187.000 km, men hvis du bruger lidt mere og kommer nærmere grænsen på 200.000 kr, kan du få én, der har kørt meget mindre.

En GTE er ikke en GTI, men når du sidder i de ternede sæder, der vækker minder om den første GTI, og mærker det ekstra kick fra elmotoren, har man jo lov at drømme.



Se den her.