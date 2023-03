3 biler med USÆDVANLIGT store motorer

For nyligt blev en af verdens mest vanvittige biler sat til salg. The Beast er udstyret med en 27-liters V12-motor fra et Spitfire-fly. Og selvom 27-liter nok både er upraktisk og svært at indregistrere, så findes der biler til salg herhjemme, der har absurd store motorer. En af dem er første generation af den notoriske sportsvogn Dodge Viper.

Hér finder du en 8,0 liters V10-motor - otte liter! - der sender bilens ydelse op på små 400 hk.

Viper’en kan nærmest høres blot ud fra billederne, og i teorien taler den for sig selv. Alligvel er der nogle ekstra detaljer, der gøre netop denne Viper særligt attraktiv.

Dodge Viper er til tider blevet kaldt “the widow maker” (enkemageren), og når man gennemgår specifikationerne for bilen, er det ikke så underligt. Den 8,0-liters V10’er akkompagneres nemlig nærmest ikke af noget af det sikkerhedsudstyr, vi kender fra biler i dag - selv ABS-bremser er fraværende i denne årgang af Dodge Viper.

Netop årgangen er et plus ved netop dette eksemplar. Bilen er fra 1992 - en årgang hvoraf der kun blev produceret 285 eksemplarer, hvoraf alle var i Viper Red og med gråt interiør.

Selvom nogle ville se et stort rødt flag, når bilen er født uden de fleste væsentlige sikkerhedsfunktioner, vil nogle entusiaster medgive, at det blot bidrager til en rå og adrenalinpumpende køreoplevelse.

