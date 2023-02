3 biler du nok ikke har hørt om før!

En typisk scene fra en actionfilm ender ofte med, at helten bliver nødt til at køre sin luksuriøse sportsvogn i havet for ikke at blive fanget af skurkene - havde helten dog bare haft sådan én her, kunne den scene have udspillet sig markant anderledes.

Watercar Panther er nemlig, som navnet belejligt indikerer, en bil, der kan begå sig på land såvel som PÅ vand - et såkaldt amfibiekøretøj.

Panther’en, der er affødt af drømmen om at kunne erobre faste veje såvel som de flydende som privatperson, er udstyret med en V6-motor fra Honda, der tillader at bilen kan køre 130 km/t på land, mens den har en søfartstophastighed på godt og vel 70 km/t - svarende til 38 knob.

Watercar Panther produceres udelukkende i Californien, hvor dette eksemplar også er importeret fra. Ifølge sælgeren er der i dag to års ventetid på en spritny Panther, hvilket betyder, at der er mulighed for at gøre en yderst sjælden handel hér - både hvad angår leveringstid, men i endnu højere grad hvad angår køretøj.

Den flydende panter har dog to kæmpestort minusser. Den kan formentlig ikke indregistreres i Danmark. Og så koster den over 1,2 mio. uden afgift og moms. Er du alligevel fristet? Så kan du passende skyde genvej over nærmeste fjord eller sø med denne Watercar Panther, som er at finde på Biltorvet.dk