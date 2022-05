3 biler der er PERFEKTE til at hamstre benzin og bajere i Tyskland!

Mercedes C63 AMG (2015) - 3.919 kr. md.

Er du mere typen, der leaser, så kan du gøre det ordentligt med dette motorvejsmissil fra Affalterbach.

Gud og hver mand kender C-klassen, men det er nu de færreste, der punger ud for den helt lede V8-variant. Med en slagvolumen på 4 liter og to turboer yder C63'eren 510 hk, der giver den pumpede familieslæde en topfart på 250 km/t. Den render naturligvis også fra stående til 100/t på under 4 sek., så man må sige, at den er velegnet til de tyske motorveje.

Der er 490 liter plads i bagarummet (op til 1.510 L), så der er mulighed for at fylde vognen med billigt snolder og sprut. Tanken er dog 4 liter mindre end Volvo'en og BMW'en, men mon ikke en C63 kompenserer på andre måder.

Se hele annoncen på Biltorvet her.