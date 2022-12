3 alternativer til Årets Bil, der koster det halve (eller MEGET mindre)

En anden feature, der gør ID.Buzz’en attraktiv. er dens rummelige facon. Hvis det er dét, der trækker i én for at få erhvervet den nye elektriske VW, findes der dog alternativer, der ikke koster en halv million.

Et glimrende eksempel er denne Hyundai H-1: Den sydkoreanske slæde er en otte-personers minibus med en femtrins, manuel gearkasse og dieselmotor. Man skal dog være opmærksom på, at bilen ligner et hjemmelavet rugbrød ved siden af det bagerskabte mesterværk, som VW har disket op med i form af VW ID.Buzz.

Unægteligt vil der være parametre, hvor en moderne elbil vil overgå en dieseldrevet minibus fra 2010. Det skal dog vise sig, at trækkapaciteten bestemt ikke er et af dem. Årets bil anno 2023 har nemlig en lille udfordring, da den kun må trække sølle 1.000 kg på krogen. Her brillerer den sydkoreanske familieslæde, da den må trække 2.300 kg.

Selvom Hyundai H-1’eren har en håndfuld år med sig i bagagen, kommer den med elektriske ruder og spejle, vinter- og sommerdæk, og så er den nysynet.

Mens Hyundai’en skiller sig ud som et glimrende alternativ til forbrugeren, der søger en rimelig bil i minibus-størrelsen, bør man være opmærksom på, at H-1’eren har en årlig grøn ejerafgift på 12.660 kr., mens ID.Buzz’en tilsvarende koster 660 kr.

Er du fristet af det østasiatiske lokum til otte personer, kan bilen findes på Biltorvet.dk