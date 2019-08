14 sindssygt seje rustbunker

På en rat rod er det ikke altid nødvendigt med skærme, kølerhjelm og bagklap. På den her lidt anderledes VW Boble fra 1970 er netop for- og bagskærme og motorhjelmen bagpå fjernet for at give et råt look.

Røde fælgkanter er et smart trick, der giver et rat rod-udseende. Hvide dæksider havde været prikken over i'et.