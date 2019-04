12 åbne biler fra Bil Magasinets børnebog

Min kollega Jens var i USA for et par år siden for at køre en ny Audi. Mens han var der, fik han øje på den helt utrolige bil, du ser på billederne, og så spurgte han, om han ikke måtte få en tur? Det måtte han godt, men der var ingen nummerplader på. Derfor kørte der en politibil foran og én bagved, mens Jens tog billederne her.

Han måtte ikke køre stærkt i bilen, for der findes kun én af dem i hele verden, og den passer de godt på. Den er et forslag til en ny lille sportsvogn, og Audi bruger den også til at finde ud af, om nye opfindelser kan bruges i almindelige biler. Sportsvogne plejer at have benzinmotorer, men den her har en V6-dieselmotor og en elmotor. Den trækker også på alle fire hjul, så det er ikke en helt almindelig Audi.

Motor

V6 diesel + elmotor

Hestekræfter

388

0-100 km/t

4,4 sek.

Topfart

250 km/t

Pris

Ikke til salg

Bilnørden

Med e-tron ville Audi finde ud af, om der er nogle, der vil have en Audi sportsvogn. Det er der!