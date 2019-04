11 klassikere fra 1970'erne

“Folk vil have små biler nu om dage, så lad os bygge en lille bil. Men lad os lave den bred og give den en V8 i fronten (bare sørg for at den er stor, tørstig og ikke særlig kraftfuld). Og lad os sørge for, at den ikke ligner noget andet på fire hjul.”

Dette kunne havde været sagt af Gerald C. Meyers, AMC Product Group VP og ansvarlig for udviklingen af Pacer. Den er designet indefra og ud, og resultatet er mildest talt anderledes, men vi kan ikke lade være med at elske den.

“Pacer Blues”

En funky blues, lettere inspireret af cirkusmusik. Med lidt brug af din fantasi, lyder basunen med sin wah-wah dæmper, som om den kommer indefra en tofarvet (brun og lysebrun) Pacer.