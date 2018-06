8 tips til at køre længere på literen

Brug fartpilot

Rulle- og især vindmodstand bliver ekstra kraftig, når din bil kommer op på de trecifrede hastigheder. Bilen forbrænder ca. 20 procent mere brændstof ved at køre 130 km/t end 110 km/t. Med en fartpilot sikrer du dig, at du ikke kører alt for hurtigt. Ud over at du har mulighed for at undgå en fartbøde, skal din motor ikke bruge kræfter og forbrænde benzin på en masse modvind.