10 syrede stationcars

Den 3-dørs shooting brake-udgave af Bentley GT blev bygget af Carrozeria Touring Superleggera i Italien. Den fik premiere på udstillingen i Genève i 2010 og den traditionsrige bilbygger gik i gang med at bygge de første af 19 stk. på deres lille fabrik i Milano, hvor man har ombygget biler siden 1926. Der bruges 4.000 arbejdstimer på hver ombygning, og Bentley kontrollerer, at arbejdet lever op til mærkets standard; derfor er der fabriksgaranti på motor, drivlinje og mekanik.

Bilen er baseret på den åbne Bentley GTC og ombygges fra A-stolpen og bagud med forlænget tag, nye døre, paneler og en elektrisk betjent bagklap. Bagsæderne kan lægges ned, så man har et mere end to meter langt og helt plant lastrum, og 1.200 liters bagagekapacitet. Med bagsæderne oppe er her 400 liter og plads til fire golftasker.

Hver enkelt køber er med i processen med ombygningen, og får det, som han eller hun vil have det. Her er permanent firehjulstræk og Bentleys 6-liters W12-motor med 560 eller 610 hk. Topfarten er 322 km/t og 0-100-tiden 4,8 sek. Bilen bygges med inspiration fra et lignende projekt, som karrosserifirmaet lavede over en Lamborghini i 1966.