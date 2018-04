10 skøre mikrobiler

Er en Morris med bindingsværk for stor til dig, så skulle du måske overveje en Biscuter Comercial. Biscuter var med til at sætte hjul på Spanien i årene efter Anden Verdenskrig, og denne udgave var tiltænkt til den driftige handelsmand, som havde behov for at fragte varer rundt.





Han skulle dog ikke regne med at kunne levere meget, da bilen i alt måler 2,7 meter, og han skulle nok heller ikke have meget travlt, for motoren var på kun 197 kubik og ydede ikke mere end 9 hk.