10 skøre klassikere, du sikkert ikke kender

Ingeniør Norman Timbs skabte bilen her til sig selv og døbte den Timbs Special. Den har ingen døre og er skabt af to håndbankede aluminiumsdele, der er svejset sammen og monteret på et skelet af træ.

Norman begyndte med at tegne bilen, og skabte den så som model i 1:4 i ler, før han gik i gang med skelettet. Bilen var på forsiden af Motor Trend i oktober 1949, der kaldte den "Den hjemmelavede strømlinede bil". Projektet tog Norman to et halvt år og kostede ham mere end $10.000, hvilket kunne have købt mere end 10 almindelige biler.