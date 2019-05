Hvis du er så uheldig at have fået fingrene i en gammel, grim Suzuki SC 100 GX, kan du overveje at ombygge den til en Ferrari F40. Det har ejeren af den her version forsøgt - desværre uden held. Men sjovt ser det da ud, og der skal nok være et par knægte, som drejer nakken af led på tanken for at se det rullende freakshow.

