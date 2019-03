10 kodyl fede biler fra 1982

Porsche 944 var en videreudvikling af 924, som faktisk var et samarbejde mellem Porsche og VW. Ikke desto mindre er 944 en rigtig sportsvogn, og faktisk så god, at redaktionschef fra Bil Magasinet Anders Richter har et eksemplar af den hurtige 944 Turbo stående i garagen. Teknikken fejlede ikke noget, for bilen havde en transaksel, som gav nærmest perfekt vægtfordeling, og under hjelmen havde den 2,5-liters rækkefirer to modsat roterende balanceaksler og elektronisk indsprøjtning. Effekten var på relativt beskedne 163 hk, men prisen lød på høje 441.057 kr.

© Porsche