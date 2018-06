NISSAN SUNNY GT-R 4x4

Den uskyldige Nissan Sunny var knap så uskyldig, da den blev indsat som spydspids i kampen mod Lancia Delta Integrale i rally. Det kaldte på en homologeringsmodel, som du ser her. En lille hidsigprop med en 2-liters turbomotor med 220 hk og permanent firehjulstræk klemt ned i en lille karrosse.

Potensbulen i motorhjelmen og den lille hækvinge fortalte omgivelserne, at den her version havde lidt mere travlt end den, som din bedstemor kørte til bageren i. Tophastigheden var 223 km/t og nul til 100 km/t var opgivet til 6,4 sekunder, men et engelsk blad målte den den til omkring fem sekunder.

Motor R4 | 1.998 cm3 | 16V | 220 hk