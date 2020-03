10 biler fra 2002, som stadig skaber respekt, når en bilnørd spotter dig...

Volvo XC90

Volvo har altid være kendt for deres sikre stationcars, men for rigtig at tjene penge i USA, var det nødvendigt med en SUV. Derfor introducerede de XC90, der er bygget på samme platform som sedanen S80. Det betyder, at XC90 ikke er en ”rigtig” offroader, og faktisk kunne den også fås med kun forhjulstræk. Ikke desto mindre er XC90 stadig en stor, dejlig og sikker familiebil.





Denne artikel stammer oprindeligt fra Bil Magasinets trykte magasin. Vil du have flere af denne slags artikler, så husk at aktivere dit abonnement i dag. Du kan gøre det lige hér!

Blandt andet gjorde de svenske ingeniører meget for at forstærke tagkonstruktionen i tilfælde af ulykker, hvor bilen vendte rundt. Denne type uheld er SUV'er oftere udsat for, da de har et højt tyngdepunkt. I XC90's antispin-program var der også en særlig tilføjelse kaldet Roll Stability Control (RSC), som skulle være med til at forhindre bilen i at vælte ved voldsomme undvigemanøvrer.