På et tidspunkt hvor det ikke var unormalt at se bladfjedre på en familiebil, var Alfa Romeos Alfetta teknisk langt foran. Der var skivebremser hele vejen rundt, og bagakslen var en såkaldt de Dion, som var bygget sammen med en 5-trins gearkasse til fordel for vægtfordelingen. Køreegenskaberne var derfor første klasse, og under hjelmen lå en 1,8-liters motor med overliggende knastaksler og respektable 121 hk. Prisen i 1972 var for øvrigt omkring 65.000 kr.

© Alfa Romeo