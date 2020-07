10 biler, der er markant langsommere, end de ser ud

6 lynhurtige stationcars, som alle har Audi's RS-logo monteret bagpå

Siden 1994 har Audi’s RS-afdeling haft speciale i at bygge hurtige stationcars med plads til hunden bagi og store muskler under hjelmen foran. Vi tager et kig på stamtræet, som får vores blod til at koge.