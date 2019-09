Fantastisk Supercar Sunday

Omkring 400 biler og 4.000 bilglade mennesker lagde vejen forbi Expo Partner i Viborg til årets største og sidste Supercar Sunday afholdt af Bil Magasinet. Det blev til et par timer med masser af dækspark, go' kaffe, en kugle is under solen og ikke mindst en masse motorlyd.

Hvis du ikke selv nåede forbi arrangementet, genopleve begivenheden i dette store galleri. Go' fornøjelse, og vi ses til Supercar Sunday i 2020.