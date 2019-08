Fynsk motorshow brager frem

Et bilshow af international karakter. Sådan beskrives fremtiden, når to af Bil Magasinets gamle Vmax-kollegaer, Martin Poorhamidi og Kasper Erling taler om Auto Show Denmark. Et show, som de to arrangører nu for tredje år i træk afholder i Odense Congress Center. Men på trods af kun få år på bagen er det fynske event allerede ved at vokse sig stort, og der forventes over 20.000 gæster i år.

- Intet mindre end 17 bilmærker er officielt repræsenteret fra bilimportører og forhandlere til årets Auto Show. De står klar til at vise de nyeste modeller og funktioner frem til de mange gæster. Det er helt fantastisk at mærke så stor en opbakning fra branchen, og derfor er vi ikke i tvivl om, at showet bliver endnu større i fremtiden, fortæller Martin Poorhamidi.

Det er dog langt fra kun standardbiler, som de store haller i Odense byder på den 17. og 18. august. Flere prominente navne har meldt deres ankomst. Blandt andre Lamborghini med den nye Huracán EVO, Toyota med den nye Supra, Sportscar Event med en stor flok superbiler og meget, meget mere.