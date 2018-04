Vores biler: Hvad har Frederik gang i?!?

Hvad er nu det? Endnu en bil? Ja ja, jo jo – jeg ved godt, at jeg kun kan køre én ad gangen – men lige netop derfor har jeg heller ikke dårlig samvittighed over miljøudfordringen i at eje tre biler – for tre forurener ikke mere end én, da to altid holder stille, mens den ene kører.



Til at gøre min BMW 318iS Coupé og Ford (Taunus) 17M RS selskab er der blevet indkøbt en mørkeblå Cadillac CTS 3,2 V6 fra 2004. Faktisk er der "bare" tale om en part i bilen for mit vedkommende, da jeg ejer den sammen med min kæreste.



Hun er i forvejen glad for amerikanerbiler – det beviser bl.a. hendes Buick Skylark GS fra 1966 med big block V8'er på 6,6 liter. Men Cadillac'en bliver mit første bekendtskab med at eje en amerikanerbil. Jeg betragter nemlig ikke min Ford som rigtig amerikaner, da den er udviklet, designet og ikke mindst bygget af den tyske afdeling af Ford i Köln i 1970'erne.