Vores biler: BMW 318iS sendt på kurophold

Koblingsskiftet koster, men så ville diverse væskestande og lignende også blive tjekket. Planlægning er de gode til hos Jan Nygaard i Lyngby. Jeg afleverede bilen kl. 08.30 om morgenen, og fik en SMS omkring kl. 15.30 med meldingen om, at bilen nu stod klar. Da jeg hentede bilen, var den vasket og strøget i en grad, der virkelig imponerede mig.

Under samme besøg bad jeg mekanikerne om at tjekke et par ting, og vende tilbage med et tilbud. Få dage efter kørte jeg derfor tilbage for at få skiftet en vandpumpe, der var begyndt at støje samt få udskiftet tændingslåsen, der som årene var skredet frem, føltes løs. Inklusive moms, arbejdstid og miljøtillæg kostede den slags 8.100 kr. oveni.