Vildeste Ferrari til gadebrug på dansk jord

Med en samlet pris på 16.000 kr. for to ture er denne Ferrari FXX den bil, der har tjent mest på en tur rundt til Sportscar Event. Vedkommende, der købte turene har da også helt sikkert fået sig en oplevelse for livet.

Modificeret Ferrari Enzo

Der er basalt set tale om en Ferrari Enzo, som er blevet ombygget til at køre race i Ferrari's eksklusive Ferrari XX-løbsserie. Der findes kun 38 biler i alt, men kun én gadelovlig bil - og det er den her.

Motoren i en Ferrari Enzo er en 6-liters V12-motor med 670 hk. Ferrari FXX bruger samme udgangspunkt, men slagvolumen er hævet til 6,3 liter og effekten er 799 hk.

Men det stopper ikke her. For denne bil er efterfølgende blevet udstyret med et endnu vildere kit, som Ferrari kalder "Evoluzione". Det betyder, at den nu yder vanvittige 860 hestekræfter og motoren snurrer til 9,500 o/min.

0-100 km/t er overstået på 2,5 sek.