Video: Porsche 718 Cayman kan alt – også køre rally!

Det er ikke fordi, at tidligere Porsche'r ikke har kørt rally – bl.a. har både 911 og 959 krydset sandfyldte sletter og andet ufremkommeligt terræn.



Nu er det 718 Cayman-modellen, der står for skud. Porsche har udviklet en Cayman rallybil. Racerbilen er endnu “bare” en konceptbil, der tager udgangspunkt i Club­sport-varianten af Cayman GT4. Bilen fik sin ilddåb ved et tysk rally med Romain Dumas bag rattet i sensommeren.



Porsche har endnu ikke løftet sløret for de ændringer, rallybilen har over Clubsport-varianten af Cayman GT4 – vi spotter dog ekstralygter og en hydraulisk håndbremse som noget af det mest åbenlyse.