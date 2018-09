Der findes snart ikke en motor, som nogle biltosser har valgt at proppe ned i en Smart. Men hvis vi skal være helt ærlige, så havde vi altså ikke forventet, at nogen ville finde på at smide en 1,9 TDI fra en Passat ned i rumpen på en Smart. Men det er der nu en skør italiener, som har gjort.

Oprindeligt havde motoren 105 hk, men ejeren har fået den op på 150 hk, hvilket åbenbart er nok til at køre fra en BMW M3 E46 og en Caterham Super Seven.