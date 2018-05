Tysk tuner-garage pimper Sprinter til ubrugelighed

Hvis firmaets gamle varevogn er ved at være lige så ramponeret som en fuld teenagers værdighed, kan du foreslå chefen at sende den et smut til Tyskland. Bilen altså. Hos Hartmann i Neuss ved Düsseldorf er man mestre i at tune varevogne til ukendelighed. I hvert fald visuelt.

Vi har tidligere vist en tunet Mercedes-Benz Citan, som med afføringsfarvet indtræk, solide skørter og markante hvide syninger var lidt af en drømmebil for enhver Berlingo-ejer, men nu er tyskerne altså på banen igen med endnu en pimpet varevogn.