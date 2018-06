Trafikalarm: Fornuft eller forbudt?

“Kan vi tillade os det?”, spurgte Bil Magasinets layoutchef, AD’er Mathias Larsen, med en antydning af indignation i stemmen.

“Selvfølgelig kan vi det”, slog jeg fast uden skyggen af tvivl. For jeg mente det. Og jeg mener det stadig, selv om ordvekslingen blev fulgt af lidt selvransagelse i tavshed.

For kan vi tillade os at fortælle om snedige fart-apps med tilbehør, som gør dig i stand til at følge med i, hvor politiet arbejder med fartmålinger? Eller er det en upassende, let gennemsigtig opfordring til at udgå bøder, når du kører ulovligt hurtigt, og dermed en opfordring til netop at køre for stærkt?

Inden du retter dit to-tonede horn mod chefredaktøren, så lad mig slå fast, at Bil Magasinet gerne opfordrer til at køre stærkt men kun på racer- og manøvrebaner, hvor alle kan blive bedre bilister, hvis vi kører vores egen bil ud til grænsen en gang eller to om året. I trafikken skal enhver bilist, uanset graden af bilentusiasme, naturligvis overholde færdselsreglerne.

Så hvad skal du overhovedet med en fart-app? For mig er der to årsager: Når man jævnligt oplever, at politi og myndigheder udnytter spidsfindigheder for at kradse penge i kassen, undskylder det i min verden lovlig og civil ulydighed.

Kald mig bare rebel. I sidste ende slipper jeg ikke for at betale – på den ene eller den anden måde – hvis jeg bliver taget, men jeg forbeholder mig retten til at udnytte de midler, jeg kan, for ikke at blive det. Ikke mindst fordi de er lige så lovlige, som det er at køre langsommere end fartgrænsen.

