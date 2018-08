The Grand Tour lancerer nu sit eget racerspil

The Grand Tour har i dag annonceret, at de lancerer et nyt bilspil til PlayStation 4 og Xbox One i The Grand Tour Game; som er baseret på The Grand Tour. Spillet, The Grand Tour Game, der er udviklet af Amazon Game Studios, tager spillerne med til eksotiske steder, hvor de kan køre rundt i verdens vildeste biler og selv tage del i seriens vanvittige udfordringer. I løbet af seriens sæson 3 vil nye episoder af spillet ugentligt blive tilføjet og kommer til at inkludere biler, lokationer og overraskelser fra det seneste afsnit af TV-serien.

Fra sæson 3 af The Grand Tour Game kommer spillerne bag rattet. Her bliver de bragt til alle de ikoniske lokationer, seriens værter besøger i løbet af sæsonen – inklusiv The Grand Tours signaturprøvebane, Eboladrome. Gennem hele spillet vil der være glidende overgange af klip fra serien til gameplay, og der er lagt timevis af stemmeskuespil ind fra Jeremy Clarkson, Richard Hammond, og James May, hvilket gør, at The Grand Tour Game efter sigende har bibeholdt seriens karakteristiske humor og drilske tone.