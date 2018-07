Strøjer-samlingen inviterer til stor Porsche-fest

Priser:

Voksne: 150 kr.

Børn (8-12 år) 75 kr.

Du kan købe billetter her

Ca. tider for dagens program:

16.00 Dørene åbnes

16.30 Fortællinger om Porsche gemmen tiden

18.00 Pause

18.30 Fortællinger om Porsche gemmen tiden

20.00 Præmiering af køretøj på parkeringspladsen

20.30 På egen hånd i Strøjer Samlingen

Under arrangementet vil der være mulighed for at købe mad og drikke fra vores opstillede boder.