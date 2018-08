Steve McQueen’s familie sagsøger Ferrari

Mange ville nok blive beæret over, at få en Ferraris opkaldt efter sig, men det kan ikke siges om familien til det afdøde stilikon, Steve Mcqueen. Ifølge Courthouse News Service har familien sagsøgt Ferrari for 2 millioner dollars eller hvad der svarer til næsten 13 millioner danske kroner.

Det er Steve McQueen’s søn, Chadwick McQueen, der står bag stævningen, der blev indgivet d. 30 juli til retten i Los Angles.

Hele sagen er opstået efter Ferrari fejrede sit 70 års jubilæum tilbage i 2016. I anledning af jubilæummet lavede Ferrari nemlig flere specialmodeller ud fra deres eksisterende modeller.