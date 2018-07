Se Lamborghini Aventador SVJ tvære Porsche's Nürburgring-rekord

Så er freden forbi – en Lamborghini Aventador SVJ (det står for SuperVeloce Jota) har netop høvlet lige over to sekunder af den i forvejen meget hurtige omgangstid, som det lykkes en Porsche 911 GT2 RS at sætte på Nürburgring.



Lamborghini Aventador SVJ bruger en V12-motor uden trykladning til at producere i omegnen af 760 hk (italienerne holder fortsat kortene tæt ind til kroppen). Det parret med aktive og intelligente aerodynamiske tiltag, der går under navnet ALA, og som vi først så på Lamborghini Huracán Performante, har sikret italienerne en omgangsrekord på Nürburgring med tiden 6:44,97.





Se den italienske centermotorsportsvogn sætte omgangsrekorden herunder: