Rasmus Thomsen er med for anden gang. Rasmus kører i en Ferrari 348 TB fra 1991.

For Rasmus er årsagen til at deltage ret enkel. Det handler om at dele oplevelsen af at køre i en Ferrari. For ham var det en drengedrøm at få en Ferrari, og nu hvor han har den, er det oplagt at give børn og mødre fra Mødre Hjælpen en god oplevelse.