Designet på den nye Ford GT er unikt, og der dukker konstant nye detaljer op, når man betragter den. For Mads Dreier var det lige netop nogle af de særpræg, der gjorde den til en helt speciel bil at fotografere.

”Det var en virkelig fantastisk bil at fotografere, for der er så mange designelementer, man ikke ser nogle andre steder. Særligt er jeg imponeret over det store hulrum bag sideruden og den måde bagenden er opbygget med udstødningsrørene, der trækker al opmærksomheden til sig. Hånden på hjertet, så kunne jeg ganske enkelt have fotograferet den i dagevis - den var umådelig flot og speciel”.