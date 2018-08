Så er der 100 oktan til hele landet

Shell starter nu en landsdækkende opgradering af Shell V-Power benzinen, der løfter oktantallet fra 99 til 100. Fra slut-september vil cirka 200 tankstationer i netværket, som allerede sælger Shell V-Power benzin, have 100 oktan i pistolerne.

"Vi forbedrer løbende kvaliteten af vores brændstof på Shell stationerne. Sidste år fik renseegenskaberne i Shell V-Power brændstoffet et løft, så de renser og beskytter endnu mere effektivt, og vi introducerede også Shell V-Power Diesel. Nu har vi så rent teknisk fået mulighed for at løfte kvaliteten af Shell V-Power benzinen ved at hæve oktantallet fra 99 til 100. Uanset om det handler om renseegenskaber i benzinen eller forbedring af ydeevnen, er det vigtigt for os, at Shell V-Power altid tilbyder det optimale", siger Søren Møller Maretti, retaildirektør i DCC Energi.