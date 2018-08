Opel løfter sløret for hvordan, deres biler kommer til at se ud i fremtiden

Ikke 100 pct. selvkørende

Bilen er delvis selvkørende – den er på trin tre af de fem trin for selvkørende biler. I praksis kan den styre og bremse selv, men er ikke 100 procent selvkørende i alle situationer og er derfor udstyret med et rat.

Bilen introducerer et nyt designsprog for Opel med et såkaldt Opel Vizor design, der omfatter alle de teknologiske dele af fronten og Opel blitzen. Det nye Opel Vizor bliver et kendetegn ved alle Opel modeller senere i løbet af 2020’erne.

Bagdørene er hængslet bagtil for optimal adgang til bagsædet og alle døre åbner 90 grader. Panoramataget når helt tilbage til bagsæderne, så bilen giver fornemmelsen af åbenhed og rummelighed. Sidespejlene er erstattet af kameraer