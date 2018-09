OPDATERING: "Verdens" dyreste Lada floppede totalt

Stillede til start i 1981

Den kørte med startnummer 167, og var én blandt omkring 10 andre Lada Niva’er, der stille til start i 1981. Løbet startede fra Place du Tracadéro i Paris med retning mod Dakar i Senegal. Men løbet var hårdt. Ud af de 170 biler der stillede til start blev kun 59 færdige. Desværre var Jeansons Lada blandt dem, der faldt fra. Men en anden Lada Niva sluttede på en tredjeplads i sin klasse.

Familien Jeanson havde bilen indtil 2009, hvor den blev solgt til den nuværende sælger. Bilen står i følge annoncen i meget original stand. Det kan nok oversættes til, at den trænger til en kærlig hånd. Bilen sælges uden nogen mindstepris, men RM Sotheby’s vurderer den til en handelspris på et sted mellem 400.000 til 600.000 kr. Men så får du også fuld historik og tilhørende artikler og fotografier af bilen.

Bilen ryger under hammeren i dag d. 5. September, når RM Sotheby’s afholder sin årlige auktion i London. Du kan stadig nå at registrere dig som byder.

OPDATERING:

Man kan ikke just kalde de en budkrig, da den gamle Lada skulle under hammeren. Da auktionarius lod hammeren falde, lød prisen på 38.428 danske kroner . Dette er vel og mærket inklusiv salær på 25 pct. bliver langt oveni.

Man må ikke håbe, at sælger har kalkuleret med, at få over ti gange så meget ind på bankbogen. Men skuffelsen har sikkert været til at føle på. Men det er en del af spillet, når man vælger at sælge biler uden mindstepris på auktion.

Køber på til gengæld føle, at han/hun har gjort et kup.