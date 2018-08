Ny centermotoriseret Corvette C8 med op til 850 hk

Den nye form er ikke det vi er vant til hos Corvette. I og med at man flytter motoren fra fronten til midt i bilen, behøver man ikke den lange motorhjelm, som ellers er et kendetegn for en Corvette.

Det er fortsat lidt af et mysterium hvilken motor Corvette vælger at lægge i bilen. En ting er dog sikkert – det bliver en V8'er, men Corvette har flere at vælge mellem. Nogle rygter går på, at den bliver lanceret med tre forskellige motorer.

Basisvarianten bliver eftersigende en 460 heste 6,2-liters V8’er uden turbo. Er det ikke nok, skulle den også komme med en 4,2-liters biturbo V8 med 650 heste. Sidst, men ikke mindst bliver den mest kraftfulde en 5,5-liters V8’er med biturbo og intet mindre end 850 hk.