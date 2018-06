Ny BMW 8-serie rammes af tragedie

En 37-årig testkører fra BMW kørte lørdag aften galt i en BMW 8-serie prototype, der stadig var pakket ind i det karakteristiske kamuflage-folie. Mens den 37-årige fører ikke kom noget til og kunne gå fra ulykken, omkom hans 53-årige kvindelige passager.

Det bayerske nyhedsmedie Bayerischer Rundfunk, der har snakket med politiet, oplyser at ulykken skyldes for høj fart på nogle mindre veje mellem byen Bonbruck og Buch i det sydlige Tyskland. Bilen kørte af vejen i et blødt højresving og ramte flere træer, hvorefter den rullede flere gange og landede på taget.

På billederne fra uheldet kan man se, at det er gået værst udover passagersiden af bilen, hvor den 53-årige kvindelige passager sad. Den kvindelige passager skulle angiveligt være førerens svigermor.

Ud fra billederne tyder det på, at der er tale om en BMW 850i xDrive med en 4,4-liters V8’er med 462 hk, som vi kender fra BMW M550i.

BMW er endnu ikke kommet med nogen officiel melding om ulykken.