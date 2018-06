Næste generation af Mercedes-AMG A 45 er spottet af vores spionfotografer. Det afslører, at Mercedes-AMG arbejder på højtryk for at blive klar med et modsvar til Audi’s 5-cylindrede RS3 Sportback. Ud fra billederne ser den både lav og bred ud og den skulle også blive udstyret med motorkraft til at matche udseendet.

