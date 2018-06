Mazda-fabrikken står klar til at renovere din slidte MX-5

Det er nemlig ikke kun en forudsætning, at du har pengene til at betale for en komplet restaurering – denne service bliver nemlig kun tilbudt på Mazda’s hjemmemarked, Japan. Så selv om du skulle have et brændende ønske om at få det gjort, ser det desværre ud til at være umuligt – i hvert fald, hvis det skal være af Mazda selv.

Outsourcer til MX-5 specialist

Der findes specialister rundt om i Europa, som kan klare opgaven, så du kan stadig godt for din gamle MX-5’er tilbage til en stand, som var den ny.

Nærlæser man Mazda’s tilbud, vil man finde ud af, at restaureringsarbejdet i virkeligheden er et stykke arbejde, som de outsourcer til en udvalgt og godkendt MX-5-specialist.