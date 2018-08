Lego og Bugatti bygger Chiron i 1:1-størrelse

Det hele startede med en 1:8-model

Ideen om at bygge en Technic-udgave i naturlig størrelse af Bugatti Chiron opstod i Lego Technic-designteamet. Designer Aurelien Rouffiange og resten af teamet var netop blevet færdige med modellen af Chiron i størrelsesforholdet 1:8 og begyndte at diskutere, hvad den ultimative udfordring for Lego Technic-byggesystemet ville være. Et selvkørende køretøj i naturlig størrelse virkede som den vildeste.

De sammensatte hurtigt et team bestående af 16 specialister, herunder eksperter inden for design samt maskin- og el-ingeniører, der brugte mere end 13.000 mandetimer på at skabe bilen, element for element.