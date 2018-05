Lamborghini revet midt over efter voldsomt uheld ved shoppingcenter

Der findes utallige eksempler på, at det med at have penge nok til at købe en superbil sjældent er ensbetydende med, at man magter at håndtere de mange kræfter.

Ved et shoppingcenter i North Virginia kom ejeren af denne Lamborghini Huracan galt afsted. På twitter har Fairfax Fire/Rescue lagt disse billeder op af en Lamborghini, der har set bedre dage.

Ejeren kører angiveligt alt for hurtigt, hvorefter han mister kontrollen over bilen. Han rammer en stor betonpæl, som bogstavelig talt river bilen over i to.